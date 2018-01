Valéry Giscard d'Estaing : Sa fille Jacinte a été enterrée en toute discrétion

Le 17 janvier, l'ex-président de la République Valéry Giscard d'Estaing avait la douleur de perdre sa fille Jacinte, morte à seulement 57 ans des suites d'une longue maladie. Ses obsèques se sont déroulées mardi 23 janvier.

C'est le magazine Paris Match, qui dresse un portrait de la méconnue Jacinte Giscard d'Estaing, qui révèle qu'elle a été "enterrée le 23 janvier, selon sa volonté dans la plus stricte intimité à Authon, le berceau familial où elle avait passé ses années d'insouciance". La défunte s'était éteinte à Paris et son corps a donc été rapatrié au cimetière d'Authon, dans le Loir-et-Cher, ville dans laquelle le clan de VGE est installé de longue date. D'ailleurs, la famille d'Anne-Aymone Sauvage de Brantes, mère de Jacinte et femme de l'ancien président, possède une chapelle funéraire dans le cimetière, rappelle La Nouvelle République.

Jacinte Giscard d'Estaing, que les Français ont découverte sur l'affiche de campagne de son père en 1974, sous le slogan "La Paix et la sécurité" – il remporta l'élection présidentielle face à François Mitterrand à l'époque –, était la soeur de Valérie-Anne (née en 1953), éditrice, d'Henri (né en 1956), homme d'affaires, et de Louis (né en 1958). Elle avait étudié à Sainte-Marie de Neuilly, où elle a passé le bac avant d'intégrer l'École nationale vétérinaire de Maisons-Alfort, pendant sept ans. Adulte, elle avait créé Poneyland, pour favoriser l'apprentissage de cette discipline auprès des enfants, et a aussi été présidente pendant vingt ans du Paris Horse Show de Bercy.

Jacinte Giscard d'Estaing avait épousé en 1979 l'architecte Philippe Guibout, père de son fils unique Martin.

Thomas Montet