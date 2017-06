Venus Williams et l'accident mortel : L'accablante version des plaignants

"Un accident malheureux." C'est ainsi que l'avocat de Venus Williams a présenté les faits qui se sont déroulés le 9 juin dernier, quand la célèbre tenniswoman au volant de son 4x4 a percuté un autre véhicule. Un homme de 78 ans est mort des suites de ses blessures.

Le toujours bien informé TMZ nous apprenait hier la triste nouvelle, mais en cette veille de week-end on en sait encore un peu plus sur les circonstances qui entourent ce drame. Si l'on en croit la version de Linda Barson, qui a porté plainte contre la soeur de Serena Williams après la mort de son mari, cette dernière est plus fautive qu'elle ne veut l'admettre.

La veuve, âgée de 78 ans, assure que la star des courts de tennis n'a pas respecté la priorité à droite et a accéléré l'allure afin de griller un feu rouge. Non contente de rouler trop vite, elle lui reproche en outre de s'être laissé distraire, sans doute par son téléphone portable. Autant dire qu'on est loin de la version de l'avocat de Venus, qui assurait que sa cliente ne roulait qu'à 8 km/h et s'était engagée alors que le feu était vert...

Outre la plainte de la partie adverse, l'état de la voiture après l'accident ne semble pas vraiment accréditer cette version. Si l'on en croit les journalistes de TMZ Sports, le véhicule était "écrasé, le pare-brise explosé et les airbags déployés. Il y avait de gros dégâts du côté du conducteur et la vitre arrière était explosée".

La victime prénommée Jerome, qui a perdu la vie deux semaines après l'accident, a fait une hémorragie interne et a eu une grande partie des organes vitaux endommagés, en plus d'avoir la colonne vertébrale brisée. Sa femme, à qui il était marié depuis 33 ans et qui fêtait le jour même son anniversaire, a eu le sternum brisé et souffre de multiples fractures.

Elle demande donc, ainsi que sa famille, à être dédommagée non seulement pour la perte de son époux, mais aussi pour la douleur et la souffrance engendrée ainsi que les frais médicaux et autres dépenses inhérents à l'accident. Si l'on en croit le rapport de police, Venus serait bel et bien en tort, et risque donc gros dans cette affaire...

Coline Chavaroche