Veronica Mars : Un acteur se suicide en sautant d'un immeuble

La triste nouvelle a été confirmée par voie officielle. Brad Bufanda, notamment connu pour avoir joué le rôle de Felix Toombs dans 10 épisodes de la série Veronica Mars (avec Kristen Bell) de 2004 à 2006, s'est donné la mort le 1er novembre dernier. Il n'avait que 34 ans.

Confirmant le suicide, la police a révélé que Brad Bufanda a perdu la vie en sautant d'un immeuble de Los Angeles et qu'un passant a découvert le corps inanimé aux alentours d'1h du matin. Avant de se jeter dans le vide, l'acteur avait écrit un ultime message retrouvé sur, ou à côté, de son corps, dans lequel il remercie tous les gens qui ont compté dans sa vie, notamment ses parents.

Egalement vu dans la série Co-Ed Confidential, dont il a été un acteur récurrent, mais aussi dans Les Experts : Miami pour une apparition, Brad Bufanda ne renvoyait pas l'image d'un jeune homme bien dans sa peau. Pour preuve, les photos postées sur sa page Instagram mais aussi les commentaires. Décidé à s'imposer à Hollywood, l'acteur travaillait énormément sur son physique et se plaignait de ne pas obtenir plus de résultats. "Après tout ce temps, personne ne veut toujours pas de moi. #fucchollywood", avait-il par exemple publié en août 2012. "Je vais devenir encore plus maigre... Je voudrais jouer un patient atteint d'un cancer ou quelque chose de similaire pour que je me puisse me rapprocher des familles qui doivent gérer ces problèmes comme ma famille", avait-il écrit quelques jours auparavant. Un souhait qui n'a malheureusement jamais été exaucé.

Les motivations exactes de son geste désespéré restent encore à définir.