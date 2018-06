Véronique (Les 12 Coups) en larmes : Nouvelles révélations sur son mari malade

Depuis le 5 avril 2018, Véronique enchaîne les victoires dans Les 12 Coups de midi (TF1), elle est ainsi devenue l'une des candidates incontournables de l'émission. Le magazine TV Grandes Chaînes n'a donc pas résisté à l'envie de l'interroger sur sa participation au jeu télévisé.

La maman de Nicolas (16 ans) et Angélique (14 ans) a expliqué qu'elle n'aimait pas évoquer sa vie privée. Elle se prête toutefois au jeu à chaque tournage et a notamment révélé que son mari Olivier est malade. Un sujet très sensible pour la candidate. "Ça permet de parler notamment des problèmes d'accessibilité. Il est atteint une maladie génétique qui touche le système nerveux, principalement sur les membres inférieurs. Maintenant, il commence à souffrir d'un bras. Il est donc contraint de prendre un fauteuil électrique...", a admis Véronique pour justifier ses révélations sur l'homme qui partage sa vie.

Et de préciser qu'elle utiliserait ses gains pour acheter une nouvelle maison : "Nous habitons au premier étage d'un immeuble. Et il arrive fréquemment que l'ascenseur tombe en panne. Pour mon mari qui est en fauteuil roulant, ce n'est pas très pratique. Alors on cherche une maison de plain-pied." Puis, c'est émue aux larmes que Véronique confie la triste raison pour laquelle elle peut se permettre de rester à Paris pour Les 12 Coups de midi, tandis que son époux est à Eybens (Isère) : "Sur les jeux à champions, une femme, qui est aussi mère de famille ou qui travaille, va hésiter à s'éloigner longtemps pour jouer. Elle peut quitter l'aventure très rapidement pour ces raisons-là, parce qu'elle a des responsabilités. Les maîtres de midi hommes de TF1 ou les champions de Nagui sur France 2 avaient leur épouse pour faire tourner la maison pendant leur parcours. Les femmes s'interdisent une longue absence. En ce qui me concerne, mon mari est à l'hôpital depuis quatre mois... [Elle fond en larmes, NDLR] Ce sont les infirmières qui s'occupent de lui. Je rentre une fois par semaine pour faire les courses... Il est très content de mon parcours."

L'intégralité de l'interview de Véronique est à retrouver dans le magazine TV Grandes Chaînes du 25 juin 2018.