Véronique (Les 12 Coups de midi) : Comment ses gains vont changer son quotidien

Après Christian Quesada ou encore Timothée, Véronique enchaîne les victoires dans Les 12 Coups de midi (TF1) ! En 77 participations depuis le mois d'avril, l'ancienne guichetière de La Poste a déjà accumulé 370 606 euros de gains et de cadeaux. Auprès de nos confrères du magazine Télé Star, elle révèle comment sa participation au programme de Jean-Luc Reichmann a changé sa vie.

Tout d'abord, Véronique est reconnue et félicitée par des fidèles de l'émission. "Ça me fait plaisir", lance-t-elle. Et d'ajouter : "À plus long terme, ça va aussi changer ma vie pour ce qui est du logement. Actuellement, on habite au premier étage, dans un appartement. Mon mari étant en fauteuil roulant, on envisage d'aller dans une maison de plain-pied quand on aura assez d'argent."

Rappelons qu'Olivier, l'époux de Tata Véro comme l'a surnommée l'animateur des 12 Coups de midi, est atteint d'une maladie génétique atteignant le système nerveux. Récemment, il avait eu d'autres soucis de santé. "On lui avait diagnostiqué une tendinite à l'épaule. Il a eu des infiltrations de cortisone, et il peut un peu mieux bouger. Ça s'est amélioré", confiait la candidate de 56 ans à l'antenne.

Interview à retrouver en intégralité dans le magazine Télé Star, en kiosques lundi 25 juin 2018.