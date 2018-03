Timothée (12 Coups de midi) félicité par Jean-Luc Reichmann... grâce à sa vache !

Si des personnalités politiques ou des personnalités tout court se rendent à la 55e édition du Salon de l'agriculture (du 24 février au dimanche 4 mars) à Paris pour se montrer, faire du business ou par curiosité, une star de la télé vient d'y faire une apparition plus que remarquée. Et pour cause, l'intéressé a obtenu un prix !

Après la venue de plusieurs agriculteurs de L'amour est dans le pré, l'événement a reçu Timothée, un des grands Maîtres des 12 Coups de midi (TF1), qui a remporté 353 348 euros de gains. Le jeune homme, qui n'est plus célibataire, étudiant l'année derrière en dernière année d'agronomie, n'a jamais caché son envie de reprendre l'exploitation agricole familiale de Cantoin (Aveyron). Si on ignore si ce projet s'est concrétisé, on sait en tout cas que le joueur est toujours dans le milieu grâce à Jean-Luc Reichmann.

L'animateur du célèbre jeu a publié mercredi 1er mars 2018 sur son compte Twitter une photo de Timothée au Salon de l'agriculture et a tenu à le féliciter. La raison ? Il a gagné le Concours de la Meilleure Vache Jeune ! "Timothée au Salon de l'agriculture en compagnie d'Honorine qui vient de gagner le Concours de la Meilleure Vache Jeune. Championne dans sa catégorie @Salondelagri @TF1 #les12coupsdemidi @JeunesAgri. Bravooooo bravo Timothée de l'Aubrac", a écrit le présentateur en légende d'un cliché de Timothée, un confrère et de la fameuse vache.