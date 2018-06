Véronique (Les 12 Coups de midi) : La candidate déjà vue dans une émission !

Les fans inconditionnels des 12 Coups de midi connaissent tous Véronique. Et pour cause, depuis le 5 avril 2018, la candidate est devenue la nouvelle championne de l'émission de TF1 (diffusée chaque midi du lundi au vendredi). Marchant sur les traces de Christian Quesada, le plus grand vainqueur à ce jour, la femme de 56 ans enchaîne les victoires sous les yeux admiratifs de Jean-Luc Reichmann. Si elle impressionne, cette mère de deux enfants – Nicolas (16 ans) et Angélique (14 ans) – n'est pas une débutante et elle connaît bien l'univers des jeux télévisés...

Avant Les 12 Coups de midi, Véronique avait tenté sa chance dans Questions pour un champion sur France 3. C'est le 7 février 2018 que la candidate s'était présentée face à Samuel Étienne. Très déterminée, la mère de famille de 56 ans avait remporté l'ultime face à face et avait détrôné la championne en titre. Malheureusement, le lendemain, la candidate avait perdu la cagnotte de 17 500 euros, elle était repartie avec des cadeaux offerts par l'émission.