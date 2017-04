Véronique Sanson honorée avec l'homme de sa vie à ses côtés

Oriane Jeancourt Galignani est aux anges. Ce 19 avril, elle est devenue la lauréate du 10e Prix de la Closerie des Lilas pour son roman Hadamar (éditions Grasset). Roman qui nous entraîne en 1945. Un homme sort de Dachau. Il y a été emprisonné pour ses articles d'opposition au Troisième Reich qui vient de s'effondrer. Dans le désastre physique et moral de l'Allemagne vaincue, il part à la recherche de son fils, dont il ne sait plus rien depuis qu'il l'a inscrit aux Jeunesses hitlériennes avant d'être emprisonné...

Ce prix récompense des romancières de langue française dont l'ouvrage paraît à la rentrée de janvier. La vocation du trophée est de promouvoir, en toute indépendance, la littérature des femmes. Pour cette dixième année, Claude Lelouch et Benjamin Biolay – qui affiche un nouveau look capillaire – ont accepté de rejoindre le jury, respectivement en tant que président et invité d'honneur.

Le Prix de l'Académie Lilas, composée des anciens jurys du Prix de la Closerie des Lilas, a été attribué à Véronique Sanson, pour l'ensemble de sa carrière, honorée pour son rayonnement et le modèle inspirant qu'elle représente. Pour l'occasion, l'interprète de Besoin de personne était accompagnée de son amoureux, Christian Meilland, qui travaille dans l'immobilier. En 2008 dans Elle, Véronique Sanson disait de lui : "En ce moment, ça va, je suis heureuse et heureuse de vous le dire. J'ai trouvé quelqu'un de merveilleux, de solide, de subtil." En 2016, rien n'avait changé : "J'ai toujours eu des gens qui veillent sur moi, quelquefois en vain car on ne peut pas changer un élan, une spontanéité", avait-elle déclaré dans Télérama.

Au cours de cette fête de la littérature et du talent au féminin, on pouvait croiser une foule de personnalités : Bérénice Bejo, sublime dans sa robe Paule Ka, avec ses parents Silvia et Miguel, ou encore l'ex-couple Claire Chazal et Patrick Poivre d'Arvor (PPDA), Daniela Lumbroso et son mari Eric Ghebali, Danièle Thompson, Isabelle et Guillermo Alonso, Emmanuel Devos, Tatiana de Rosnay, Christophe Barbier, Christine Orban, Victoria Bedos, Zoé Félix, Pascal Bruckner, Carole Chrétiennot, Catherine Ceylac, Noëlle Châtelet, Anne Nivat, Cyrielle Clair et Frédéric Beigbeder.

Une liste dans laquelle figurent également les noms de Miroslav Siljegovic et sa femme Colette, Jessica Nelson et Alexandra Lemasson, Guillaume Robert, Violante Avogadro di Vigliano et son mari, Adélaïde et Hermine de Clermont-Tonnerre, Aurélie de Castelnau et Audrey Krief, Jean-Sébastien Gerondeau (directeur général de Montblanc France), Orlan (Mireille Suzanne Francette Porte), Henri et Suzanne Flammarion et Gonzague Saint-Bris.