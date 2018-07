Véronique Zidane : Canon en bikini avec ses 4 enfants, tous musclés !

Vingt ans après les exploits des Bleus de Zinedine Zidane, la famille de l'ex-numéro 10 est en vacances. Après une escale de rêve à Ibiza, les Zidane ont mis les voiles sur l'île de Formentera, située elle aussi dans les Baléares.

L'occasion de fêter cela sur les réseaux sociaux, comme l'a fait Luca Zidane, le samedi 14 juillet. Le jeune gardien de but du Real Madrid, 20 ans tout juste, a publié une photo sur laquelle il apparaît aux côtés de sa mère Véronique et ses trois frères, Enzo (23 ans, qui vient d'être transféré en D2 espagnole au CF Rayo Majadahonda), Théo (16 ans) et Elyaz (12 ans). Les internautes ont pu constater que l'épouse du champion du monde n'a absolument rien perdu de sa superbe dans ce bikini blanc, arborant un corps pour le moins athlétique.

Et que dire des enfants, tous musclés à souhait, y compris le petit dernier, âgé seulement de 12 ans. A tel point que les internautes n'ont pas manqué de s'enflammer et s'extasier sur le clan Zidane. "Les fils Zidane c'est un concept. C'est quoi ces bombes !!!", peut-on lire notamment. "Les plus beaux garçons", "La mama de dingue un vrai canon 'mes respects' son corps est parfait", "Famille de bg pas possible ça", "Combien d'abdos sur cette photo ?", "Jolie famille, bravo aux parents", lit-on alors que certains ont remarqué un absent : le papa !

Pourtant, le champion du monde 1998, qui vient de quitter son poste d'entraîneur au Real Madrid, est bien avec toute sa petite famille. Etaient-ils ensemble à Moscou pour soutenir les Bleus ? C'est possible. Dans son post, Luca précisait qu'il s'agissait du "dernier jour", et ce à la veille de la finale tant attendue...