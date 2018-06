Zinédine Zidane et sa femme Véronique : l'éducation "normale" de leurs garçons

Sur Instagram, les plus de 18 millions de fans du sportif se délectent des quelques portraits de famille que distille Zinédine Zidane. Posant bien souvent non loin d'un ballon rond, la tribu affiche des bribes de son quotidien, davantage rythmé par les entraînements et les repas de famille que les paillettes et déboires dans les tabloïds. Une vie simple et discrète que raconte la nouvelle édition de Paris Match de ce 14 juin 2018.