Zinédine Zidane : Son fils Luca beau gosse pour ses 20 ans et photo dossier

Le 24 mars 2018, Zinédine Zidane partait rejoindre son fils aîné, Enzo, en Suisse pour fêter avec lui son 24e anniversaire, lui adressant le message "Joyeux anniversaire Enzinho" sur Instagram. L'ancien joueur de l'équipe de France de football ne s'est en revanche pas exprimé pour les 20 ans de l'un de ses autres fils, Luca. Très probablement parce que ce dernier fait partie de l'effectif du Real Madrid, équipe espagnole que Zizou entraîne depuis 2016.

Si son papa ne lui a pas fêté son anniversaire en public, préférant sans aucun doute une célébration plus discrète, son grand frère n'a pas manqué de partager quelques mots et photos sur Instagram. Très proches, Enzo et Luca sont séparés depuis que le plus grand a signé à Lausanne, rejoignant la première division helvétique. "Joyeux anniversaire mon frère je t'aime fort", a ainsi publié Enzo Zidane le 13 mai 2018, partageant de jolies photos de leur relation fusionnelle mais aussi des portraits d'enfance. Le milieu de terrain a également publié une photo de son petit frère dans l'une de ses stories Instagram le montrant un peu plus jeune en train de bomber le torse. Luca Zidane était déjà bien taillé il y a quelques années !