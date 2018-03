Zinédine Zidane et ses charmants fils réunis pour un anniversaire différent

Malgré son incroyable carrière, Zinédine Zidane a toujours accordé une attention toute particulière à sa famille, à ses parents, qu'il évoque avec toujours beaucoup de sensibilité, à sa femme Véronique à qui il doit tout et aux quatre garçons qu'ils ont eus ensemble. Alors quand l'aîné fête son 24e anniversaire, tout le monde quitte l'Espagne pour aller le rejoindre.

Enzo Zidane a ainsi vu débarquer tout son clan à Lausanne où il a signé au début de l'année, En difficulté à Alavès, il a fait le pari de s'installer en Suisse pour s'offrir de nouvelles opportunités en première division helvétique. Un nouveau défi sportif synonyme d'éloignement familial.

En plus de pouvoir profiter des siens dans une ambiance enneigée et fraîche qui a contraint son père à quitter les crampons pour des chaussures plus chaudes, Enzo Zidane a reçu plusieurs messages sur Instagram. "Joyeux anniversaire Enzinho", a ainsi publié Zinédine Zidane tandis que l'un de ses autres grands fils, Luca, 19 ans a écrit un touchant : "Joyeux anniversaire Enzinho, je t'aime mon frère." Le surnom donné par ses proches à Enzo n'est ainsi plus un secret.