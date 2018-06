Zinédine Zidane câlin comme jamais avec sa femme à Roland-Garros

Zinédine Zidane a créé la surprise le 31 mai 2018 en annonçant qu'il abandonnait ses fonctions d'entraîneur du Real Madrid. Une démission inattendue quelques jours seulement après avoir remporté pour la troisième fois consécutive la Ligue des champions. Un bel exploit salué à l'international.

Libre de tout engagement, ne souhaitant pas entraîner d'autre club pour le moment comme il l'a déclaré lors de la conférence de presse qu'il a donnée, Zinédine Zidane en profite pour passer du temps avec les siens. L'ancien footballeur de 45 ans au parcours exemplaire a assisté à la finale hommes de Roland-Garros qui a opposé l'Autrichien, et compagnon de Kristina Mladenovic, Dominic Thiem à l'indétrônable Rafael Nadal qui a décroché son 11e titre dimanche 10 juin 2018.

Marié depuis près de vingt ans à sa ravissante épouse Véronique, Zinédine Zidane reste toujours très discret lorsqu'il s'agit de son couple. La dernière fois qu'il a évoqué la mère de ses quatre garçons (Enzo, 23 ans, Luca, 20 ans, Théo, 16 ans, et Elyaz, 12 ans) remonte à septembre 2017 lors d'une interview accordée à Téléfoot. "Aujourd'hui, sachant que c'est toujours mon épouse, c'est beau finalement... On a fait notre vie ensemble, nos chemins sont complémentaires, c'est ça qui est magnifique en fait", avait-il confié avec beaucoup de sincérité face à la caméra. "Il n'y a pas de filtre entre nous, tout se dit, tout se fait, et c'est beau. Parce que oui, je lui dois tout", avait-il ajouté avec tendresse.

Le couple formé par Zinédine et Véronique Zidane (née Fernandez) respire effectivement la tendresse et le naturel à l'image de ces câlins échangés dans les tribunes du court Philippe-Chatrier en présence de leurs deux grands garçons. Coiffé d'une casquette noire, l'ex-coach madrilène entourait son épouse rayonnante en rouge de son bras, échangeant plusieurs gestes tendres avec elle.

Cette apparition est la deuxième de Zizou depuis sa démission. L'ex-Bleu est récemment repassé par le Sud de la France pour un retour aux sources en famille et un foot avec l'un de ses frères, son neveu et ses deux fils.