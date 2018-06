Tximista Lizarazu, Luca et Enzo Zidane : Les fils de Bixente et Zizou réunis

Ils étaient tous très, très, jeunes, lorsque leurs papas ont remporté la Coupe du monde en 1998, l'un d'entre eux n'avait même que quelques semaines quand le précieux trophée a été soulevé au Stade de France. Deux décennies plus tard, Tximista Lizarazu, Enzo et Luca Zidane se retrouvent dans une ambiance de fête et de nostalgie. Le fils de 23 ans de Bixente Lizarazu et les fils de 24 et 20 de Zinédine Zidane, ont tous les trois accompagné leurs célèbres pères au dîner organisé au Buddha Bar, à Paris, en marge du match de gala France 98-Fifa 98 organisé ce mardi 12 juin 2018 à l'U Arena de Nanterre et retransmis en direct sur TF1.

Tximista Lizarazu vit loin de la France, à New York où il gère sa marque Turn Over dont les créations en coton 100% organique imprimés au Pays basque (d'où il est originaire) ont pour particularité d'être imprimées à l'extérieur et à l'intérieur. Le jeune businessman de 23 ans s'offre une belle visibilité à l'occasion du Mondial 2018 qui débute le 14 juin prochain en Russie en signant une collaboration avec la marque de prêt-à-porter Celio.

Baignés dans le football depuis tout petits, Enzo et Luca ont quant à eux choisi de suivre les pas de leur papa en passant tous les deux professionnels. Enzo évolue dans le championnat suisse sous les couleurs de Lausanne, tandis que Luca est le troisième gardien de l'équipe première du Real Madrid, dont son père était l'entraîneur jusqu'à sa démission surprise le 31 mai 2018. En France avec ses deux grands fils, Zinédine Zidane est également accompagné de son épouse Véronique. Au lendemain de son apparition très câline dans les tribunes de Roland-Garros, le couple s'est rendu ensemble au Buddhe Bar.

Quelques heures plus tôt, Zizou a inauguré le playground ZZ 10 créé à Saint-Denis. Il s'agit d'un terrain de jeu de 1 100 m² financé par Adidas et la ville où les jeunes pourront pratiquer du football, du basket ou du skateboard. Zinédine Zidane a posé pour l'occasion avec le maillot pour le match de légende France98 vs Fifa98, au cours duquel Nolwenn Leroy interprétera La Marseillaise.

Attendu dans quelques heures en Russie pour commenter la Coupe du monde sur TF1, Bixente Lizarazu promet de savourer le match de légende. "Il y a quelques rides de plus sur nos visages, des jambes moins rapides qu'avant... mais dans nos coeurs et dans nos têtes, rien n'a changé. Alors ce soir, on jouera pour vous, pour nous et c'est sûrement la dernière fois qu'on sera tous ensemble", a-t-il publié sur Twitter. L'ancien international français a également une pensée pour son ancien coéquipier Didier Deschamps, actuel sélectionneur de l'équipe de France : "Et grosse grosse pensée à Didier Deschamps, notre capitaine, qui est déjà en Russie avec les bleus de 2018. Que la force de 1998 soit avec toi et avec tous tes gars !"