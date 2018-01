Zinedine Zidane se lâche en famille : Photo décalée pour fêter 2018

Les festivités se sont ensuite poursuivies à Madrid comme l'attestent les photos partagées par Enzo et Luca, les deux seuls de la famille dont les comptes ne sont pas privés, hormis Zinédine. Pour célébrer le passage à 2018, la grande famille a posé dans le même cadre que l'année passée : dans le salon, devant le même arbre de Noël. Mais si Enzo, l'aîné, a proposé une photo très sage sur Instagram (légendée : "Bonne année 2018 à tous"), Luca a opté pour un portrait de famille plus décalé. Tous jouent le jeu en adoptant des poses amusantes, un ballon de basket et non de foot a même été intégré à la mise en scène. Vêtue d'une robe à paillettes sans manche, Véronique Zidane, le grand amour de Zizou, est sublime.