Victoires de la Musique 2017 : Louise Attaque x 4, come-back sans anomalie !

Ambiance un rien revival, dans la catégorie du Meilleur album rock aux Victoires de la Musique 2017, avec le retour simultané de Louise Attaque, double lauréat de cette distinction (en 2001 et 2006 en plus de la Victoire du meilleur groupe en 1999), et de Mickey 3D (Sebolavy), Victoire de l'album rock en 2004 pour Tu vas pas mourir de rire. Entre les deux, La Femme (Mystère) avait une carte à jouer, mais c'est Louise la revenante qui a eu le fin mot de l'histoire.

Avec Anomalie, leur premier album depuis A plus tard crocodile (2005), Gaëtan Roussel, Arnaud Samuel et Robin Feix raflent donc une quatrième Victoire de la Musique. Une manière plutôt sympathique de sceller leurs retrouvailles (depuis 2015, après huit ans de pause) sur la scène du Zénith de Paris ce vendredi 10 février 2017, en cette année de 20e anniversaire du premier album éponyme de Louise Attaque : "Quand on s'est retrouvés il y a deux ans, a raconté Gaëtan Roussel, ça faisait dix ans qu'on se promenait les uns sans les autres et on s'est proposé d'essayer de voir si on avait encore quelque chose à raconter. Ces idées sont devenues des chansons, ces chansons sont devenues un disque, et ça nous touche beaucoup que vous ayez pensé à nous au moment de voter. Ca nous touche beaucoup que notre musique ait pu résonner dans vos oreilles, merci beaucoup d'avoir répondu présent."

Et le triple "victoirisé" en solo de 2011 (Artiste interprète masculin de l'année, Album de l'année, Album rock de l'année), qui porte donc son total à sept trophées, d'enchaîner avec une farandole de remerciements : "C'est pas assez fort !", auigillonnera-t-il à plusieurs reprises le public pour obtenir plus d'applaudissements en l'honneur des collaborateurs du groupe.

La reformation semble décidément avoir du bon aux Victoires : en 2016, ce sont Les Innocents qui avaient été primés, avec l'album de la reformation Mandarine.