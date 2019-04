Victor (Koh-Lanta 2019) : Sa folle prise de poids avant le départ !

Participer à Koh-Lanta est une véritable aventure de vie à laquelle les candidats se préparent des mois à l'avance. Si Alexandre s'est lancé dans un raid de 9 jours en kayak en autonomie complète en Arctique, Victor, éliminé lors du dernier épisode, a une toute autre stratégie : faire des réserves ! Pour Purepeople.com, l'ancien Rouge devenu Jaune s'explique.

Avant le départ pour les îles Fidji, Victor a fait attention à son alimentation... dans le but de prendre du poids ! "J'avais pris 10 kilos pour aller à Koh-Lanta et faire des réserves", nous confie-t-il. Un exercice réalisé en augmentant les quantités de nourriture : "J'ai mangé quatre fois plus qu'en temps normal. Je fais du sport en permanence mais j'avais pris un peu de gras en plus."

Ce moniteur de parachutisme de 25 ans a donc puisé dans ces réserves durant les quelques jours passés dans Koh-Lanta. Il n'a ainsi pas perdu de poids et les 10 kilos préalablement pris sont restés sur la balance... "J'ai dû les perdre en faisant de gros efforts après, confie Victor. Je n'ai pas eu de mal à les perdre mais j'ai dû me restreindre pendant deux mois pour retrouver mon poids de forme." Pas facile de se priver après une aventure comme Koh-Lanta où la faim règne déjà ! Mais heureusement, le jeune homme a plutôt "bien vécu" cette diète d'après-aventure.

Pour information, les camarades de Victor déjà éliminés de Koh-Lanta ont tous perdu du poids lors de leur séjour sur l'île. Aliséa, qui a été contrainte d'abandonner le jeu pour raisons médicales, s'est délestée de plus de 2 kilos par jour !

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.