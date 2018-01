Victoria et David Beckham à Paris : La Fashion Week peut enfin commencer !

L'un des couples les plus stylés au monde vient d'arriver à Paris. Victoria et David Beckham ont posé le pied sur le sol français ce mercredi 17 janvier 2018. En provenance de Londres, la créatrice et l'ancien footballeur, parents de quatre enfants, sont arrivés en Eurostar. Ils devraient être l'une des attractions de la Fashion Week parisienne après avoir profité de celle de Londres.

David Beckham avançait en tête dans le hall de la Gare du Nord. En jean, boots vernies noires, grand manteau et bonnet sur ses cheveux longs blond délavé, l'ancienne star du ballon rond marchait d'un pas décidé jusqu'à sa voiture. Dans sa main, un grand bagage Louis Vuitton. Quelques pas derrière lui, Victoria Beckham. La créatrice de 43 ans, cachée derrière d'immenses lunettes de soleil, affiche un look très années 1970. On pense à Jaclyn Smith dans Drôles de dames. Sur son compte Instagram, l'ancienne Spice Girl révèle qu'elle porte un modèle de la collection pré-automne-hiver 2018 de sa propre marque.