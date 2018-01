David Beckham : Tendre photo avec sa fille Harper... Et un spaghetti !

Victoria Beckham est souvent accusée d'être hautaine mais lorsqu'il s'agit de sa famille, l'ancienne Spice Girl s'adoucit. Heureuse de s'accorder quelques jours de repos dans son quotidien surchargé, son activité de styliste l'accaparant et l'obligeant à parcourir le monde, la star britannique de 43 ans profite pleinement de ses enfants. Hyperactive sur les réseaux sociaux, Victoria Beckham ne manque pas de partager ses vacances sur Instagram et les tendres moments qu'elle passe avec les siens, son mari, leurs trois fils Broklynn (18 ans), Romeo (15 ans), Cruz (12 ans) et leur petite Harper (6 ans). Partageant une complicité particulière avec leur petite dernière, David Beckham fait fondre son épouse, comme jeudi 4 janvier.

Celle qui habille les stars, et même Meghan Markle (elle portait un pull VB sur l'un des portraits officiels de ses fiançailles avec le prince Harry), a publié une photo craquante sur Instagram. David et Harper recréent une scène mythique d'un incontournable dessin animé, celle de La Belle et le Clochard. Reliés par une petite spaghetti, père et fille partagent un amour fusionnel. Comblée, Victoria Beckham en profite pour adresser de jolis mots à son mari. "Le meilleur père du monde et nous t'aimons tant. Bisous", écrit l'ancienne popstar.