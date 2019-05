Victoria Federica, fille d'Elena d'Espagne : reine d'un jour à Séville, à 18 ans

Depuis des mois, sa très grande proximité avec le jeune torero Gonzalo Caballero, à la base un ami de son grand frère Felipe Froilan, qu'elle va régulièrement observer lors des corridas qu'il dispute et avec lequel elle se montre très complice en dehors, a attiré les regards ; mais, le 5 mai 2019, c'était elle, Victoria Federica de Borbon y Marichalar, fille de l'infante Elena d'Espagne et de son ex-mari Jaime de Marichalar, qui était au coeur de l'arène et de l'attention : pour sa toute première mission publique, la petite-fille du roi Juan Carlos Ier était la maîtresse de cérémonie du défilé d'attelages anciens, l'un des temps forts de la Feria de Séville, qui s'est déroulée du 4 au 11 mai dans la cité andalouse.

Âgée de 18 ans, qu'elle a fêtés le 9 septembre 2018, Victoria était cette année la reine de la 34e édition de la mythique réunion d'attelages, qui ont paradé dans les célèbres arènes sévillanes de La Maestranza. Elle en a ouvert le cortège avec élégance, vêtue d'une robe jaune moutarde et parée d'une mantille blanche, saluant la foule au sein de laquelle se trouvaient – séparément – ses parents et où elle-même avait pris place un mois plus tôt pour les corridas du dimanche de Pâques. Passionnée de tauromachie comme son grand-père, avec lequel elle se rend régulièrement aux arènes, on l'a vue aussi au cours du printemps à celles de Las Ventas, à Madrid, lors des fêtes de San Isidro.

Deux jours avant de tenir son rôle lors de la Feria, Victoria Federica s'y était préparée et avait déjà fait sensation lors de sa participation dîner de gala organisé au musée de l'Attelage, où la brune élancée se signalait dans une longue robe rouge vif. Et une fois sa mission accomplie, c'est dans une autre enceinte qu'elle est réapparue – avec Gonzalo Caballero à ses côtés – le 10 mai : le jeune duo était en effet présent dans les gradins de la Caja Magica, le grand complexe de tennis du sud de Madrid, pour les demi-finales masculines du Masters 1000 de Madrid. Puis, dimanche 12, elle y faisait son retour, cette fois avec son père, pour assister à la victoire finale de Novak Djokovic.

Outre les grands débuts officiels de Victoria de Marichalar, l'édition 2019 de la Feria de Séville a été marquée, côté actualité royale, par la venue spectaculaire du roi Willem-Alexander des Pays-Bas et de son épouse la reine Maxima : vingt ans après leur rencontre et leur coup de foudre lors de l'événement, le couple royal néerlandais, venu avec ses trois filles, s'est laissé gagner à nouveau par la fièvre andalouse – en particulier Maxima, caliente sur la piste de danse.