80 ans de Sofia d'Espagne : Ses enfants et tous ses petits-enfants réunis !

L'année 2018 de la famille royale espagnole avait commencé avec une photo événement, immortalisant une réunion du clan pour le 80e anniversaire du roi Juan Carlos Ier, et c'est avec une autre image dans le même registre, encore plus sensationnelle, qu'elle approche de son terme, cette fois à l'occasion des 80 ans de son épouse la reine Sofia d'Espagne. Un portrait de famille où une seule absence est à signaler...

Né le 2 novembre 1938 à Athènes, fille du roi de Paul de Grèce et de Frederica de Hanovre, la reine Sofia d'Espagne a fêté vendredi 2 novembre 2018 son 80e anniversaire entourée des siens au palais de la Zarzuela, où un déjeuner de fête avait été organisé. En ce jour spécial, elle avait la chance de profiter de l'ensemble de sa tribu, ses trois enfants et tous ses petits-enfants étant présents à Madrid, et tout ce petit monde a posé pour une photo souvenir sur les marches de la résidence royale privée.

Cristina en famille, Iñaki en prison

Outre son mari le roi Juan Carlos, il y avait donc, bien entendu, le roi Felipe IV, avec sa femme la reine Letizia et leurs deux filles, la princesse Leonor des Asturies - qui fêtait plus tôt dans la semaine ses 13 ans et prenait ce jour-là pour la première fois la parole lors d'un événement officiel - et l'infante Sofia (11 ans), l'infante Elena avec son fils Felipe Froilan (20 ans) et sa fille Victoria Federica (18 ans), mais aussi l'infante Cristina et ses quatre enfants : Juan Valentin (19 ans), Pablo (17 ans), Miguel (16 ans) et Irene (13 ans). En fait, il ne manquait que leur père, Iñaki Urdangarin, qui purge depuis le mois de juin une peine de près de 6 ans de prison suite à sa condamnation dans le cadre de l'affaire Noos.

L'infante Cristina était à Madrid depuis plusieurs jours, ayant profité des vacances scolaires de ses enfants pour venir depuis Genève, où elle s'est exilée avec sa famille en 2013 pour fuir la tourmente du procès de son époux et où la reine Sofia, grand-mère aimante souffrant de l'éloignement de ses petits-enfants, s'est régulièrement rendue. Cela faisait sept mois que Cristina n'avait plus été vue avec le reste de la famille royale (depuis la messe à la mémoire de Don Juan de Bourbon, en avril dernier)... et des années que l'ensemble des petits-enfants de l'ancien couple royal n'avait plus été rassemblé dans un portrait officiel.

Pour souffler ses bougies en bonne compagnie, la reine Sofia d'Espagne avait également convié d'autres proches, parmi lesquels : ses belles-soeurs l'infante Pilar de Bourbon et l'infante Margarita de Bourbon avec son mari Carlos Zurita, le roi Siméon de Bulgarie et son épouse Margarita, la reine Noor de Jordanie ou encore Placido Domingo et sa femme Marta Ornelas... Le célébrissime ténor espagnol avait plus tard dans la journée la mission et l'honneur de diriger l'Orchestre symphonique Freixenet de l'Ecole Reine Sofia - avec au programme le concerto brandebourgeois n°6 de Bach et la symphonie n°7 de Beethoven -, pour le concert donné en l'honneur de la reine. Un événement auquel on a retrouvé certains de ces invités, auxquels se joignait Farah Diba, portant à six rois et une impératrice le nombre de têtes couronnées de la guestlist.