Alessandra et Christian de Hanovre: Après le baptême du petit Welf, fans de Nole

Quelques semaines après avoir partagé un dîner de prestige avec le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne à l'occasion de la clôture de la visite présidentielle péruvienne et avoir pris part sur le Rocher de Monaco au Bal de la Rose si cher à leur belle-mère la princesse Caroline, le prince Christian de Hanovre et sa femme Alessandra de Osma, dite "Sassa", ont manqué de peu d'avoir le roi Juan Carlos Ier et la reine Sofia d'Espagne pour voisins dans les tribunes du Masters 1000 de tennis de Madrid.

Dimanche 12 mai 2019, le charmant couple formé par le prince allemand de 33 ans et la créatrice de mode péruvienne de 31 ans, qui réside dans la capitale espagnole, était présent à la Caja Magica, le complexe olympique situé dans le Sud de la ville, pour assister à la finale du tournoi et à la victoire nette et sans bavure (6-3, 6-4) de Novak Djokovic aux dépens de Stefanos Tsitsipas. Le grand espoir du tennis grec, âgé de 20 ans, avait battu la veille en demi-finale le héros national Rafael Nadal sous les yeux du couple royal, venu soutenir en vain son chouchou majorquin, et Juan Carlos a préféré dimanche aller à la corrida à Valladolid avec sa fille l'infante Elena.

Entourés d'autres personnalités, à l'instar du chanteur David Bisbal ou de l'ex-footballeur Luis Figo, Sassa et Christian de Hanovre ont apprécié le retour en force de "Nole" sur terre battue à l'approche des Internationaux de France de Roland-Garros. La beauté sud-américaine a elle aussi attiré certains regards, scrutée comme souvent pour son élégance, basée en l'occurrence sur un chemisier à pois et un pantalon taille haute kaki, deux pièces proposées par l'enseigne grand public Zara, le tout pour une cinquantaine d'euros. De quoi faire des émules...

Mariés depuis plus d'un an et demi (une union civile suivie, quelques mois plus tard, d'une grande noce au Pérou), le prince Christian et Alessandra étaient rentrés à Madrid à temps pour la finale après avoir assisté la veille en Allemagne au baptême de leur neveu Welf, deuxième enfant du prince Ernst August de Hanovre et de son épouse Ekaterina. La cérémonie a eu lieu en toute intimité dimanche 12 mai dans la chapelle du château de Marienburg, résidence familiale au coeur de la guerre que se livrent le jeune prince et son père Ernst August Sr., qui boycottait logiquement l'événement, comme il l'avait fait pour le mariage du couple. La princesse Olympia de Grèce et Julio Santo Domingo, frère de Tatiana Casiraghi, étaient en revanche présents, en leur qualité de marraine et parrain de l'enfant, né en mars. Le site de l'hebdomadaire Hola! a pu glaner sur les réseaux sociaux quelques images de la journée.