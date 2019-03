Caroline de Monaco sans Karl mais avec ses 4 enfants pour le Bal de la rose

Le printemps a démarré et comme chaque année, le Rocher a organisé son incontournable Bal de la rose ce 30 mars 2019. Cette année, le grand événement monégasque est toutefois marqué par une triste absence, celle de Karl Lagerfeld, organisateur de chaque édition depuis 1999. L'immense figure de la mode est décédée le 19 février dernier, cette 65e édition s'est donc déroulée avec le nom du créateur dans la mémoire de chacun des 900 invités, lui qui avait imaginé le décor de la soirée de cette année, atmosphères incroyables commandées et validées par son amie intime Caroline de Monaco. Cette année, le regretté directeur artistique de Chanel voulait transformer le Sporting d'été en Riviera des années 1950. Le résultat est superbe, avec notamment la célèbre passerelle qui mène au plongeoir de la piscine.

Après le thème Manhattan en 2018 et celui de la Sécession viennoise en 2017, c'est donc la plage du Monte-Carlo Beach qui a pris place dans la salle des Étoiles. Pas de traditionnel concert cette année, mais une revue unique assurée par trente danseuses et six danseurs. Pour la musique, Roberto Colletta a proposé un répertoire de crooners, le groupe des Bouches rouges qui a revisité "les grands standards des années folles au yé-yé." Un accent rock italien a été enfin assuré par Alessandra Ristori et ses musiciens les Portofinos.

Si elle a dû supporter l'absence du Kaiser, Caroline de Monaco, présidente de la soirée et à la tête de la Fondation Princesse Grace, a pu compter sur la présence de ses proches : son frère Albert II – sans son épouse et mère de ses jumeaux, Charlene, toutefois – avec qui elle a fait son entrée, ses quatre enfants Pierre Casiraghi avec sa femme Beatrice Borromeo, Andrea Casiraghi posant au côté de sa femme Tatiana Santo Domingo, la princesse Alexandra de Hanovre et Charlotte Casiraghi. Cette dernière était accompagnée de son compagnon et père de son deuxième enfant, le producteur Dimitri Rassam et la très célèbre mère de ce dernier : Carole Bouquet ! Divine comme son statut de star du cinéma le laissait présager, l'actrice française a également profité de la soirée avec son autre belle-fille, Charlotte Giacobetti, la femme de son cadet Louis (né en 1987 de l'amour de sa maman pour le photographe et réalisateur Francis Giacobetti).

Monaco-matin rapporte que Stéphane Bern a eu la lourde tâche de rendre hommage à Karl Lagerfeld : "C'est lui qui imagina le thème de la Riviera du bal. Certes, the show must go on. Mais nous, nous ne l'oublierons jamais. Merci, Karl", a-t-il déclaré sur la scène du Sporting. L'esprit de la fête si cher au génie de la mode a été préservé, sous le signe bien évidemment de l'élégance.