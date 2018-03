Bal de la Rose 2018 à Monaco : Caroline de Hanovre en mode New York, New York...

C'est le grand soir. Ce samedi 24 mars 2018, à partir de 20h, se tient au Sporting de Monte-Carlo la 64e édition du Bal de la Rose, l'un des grands rendez-vous mondains, glamour et philanthropiques de l'année en principauté de Monaco. Une nouvelle fois sous la férule créative de Karl Lagerfeld, ami intime de la princesse Caroline de Hanovre, la fameuse Salle des Etoiles va changer de physionomie et transporter ses convives...

Après l'atmosphère rétro Belle époque (2013), le futurisme du constructivisme russe (2014), l'ambiance Art déco (2015), la fièvre cubaine (2016) et le romantisme viennois (2017), place au gigantisme urbain de New York ! La princesse Caroline et le grand Karl en ont eu l'idée il y a de longs mois déjà, en octobre dernier au cours d'une réunion de travail avec les fidèles et précieuses Françoise Dumas et Anne Roustang (chevilles ouvrières de l'événement depuis 24 ans). Et, pour reconstituer Manhattan sur le Rocher, le directeur artistique de la Maison Chanel a pris l'initiative d'inviter le dessinateur Jean-Jacques Sempé, recréant "une skyline idéale à partir d'un choix des dessins" de l'artiste dont les oeuvres habillent régulièrement la couverture du New Yorker.

Dessine-moi Manhattan...

Sur le site de la Société des Bains de Mer de Monte-Carlo, on peut commencer à se faire une idée du décor qui attend les quelque 900 convives, lesquels auront déboursé chacun 800 euros au profit de la Fondation Princesse Grace : "La Salle des Etoiles, lit-on, sera transformée en ball room imaginaire, perchée en haut d'un gratte-ciel, offrant à travers les baies un New York illustré par les dessins de Sempé. Les tables sont habillées de nappes en satin rose et gris, au centre une profusion de roses en camaïeu." Pour parfaire cet esprit new-yorkais importé, les assiettes s'inspireront elle aussi du fooding made in Big Apple, avec au piano le chef Richard Rubbini, qui connaît bien la mégalopole américaine pour y avoir travaillé. Quant à la partie musicale, la princesse Caroline a tenu à s'assurer la présence du bluesman Taj Mahal, natif de New York. De son vrai nom Henry Fredericks, il est le frère de la regrettée Carole Fredericks.

Fidèle parmi les fidèles, Stéphane Bern, qui interviewait récemment le prince Albert II de Monaco à l'occasion de son 60e anniversaire, rempilera dans son rôle de maître de cérémonie de la traditionnelle vente aux enchères au profit de la Fondation Princesse Grace, avec neuf lots donnés par des maisons de prestige, dont une parure de bijoux Repossi. Après quoi, il sera temps d'investir le dancefloor : on y verra à n'en pas douter les enfants de la princesse, dont certains se trouvaient il y a quelques jours au Pérou pour le mariage du prince Christian de Hanovre. Mais il y aura une grande absente : Pauline Ducruet, folle amoureuse de New York où elle a vécu un temps, ne pourra pas savourer ce Manhattan monégasque... La fille de la princesse Stéphanie dispute actuellement au Maroc le Rallye Aïcha des Gazelles.