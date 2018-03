Pauline Ducruet et Jazmin Grace, cousines enjouées pour faire les Gazelles

Après des mois de préparation, Pauline Ducruet s'est enfin lancée dans la grande course d'orientation du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc. Samedi 17 mars 2018, le coup d'envoi de la 28e édition de ce concept hors-piste 100% féminin a été donné sur la Promenade des Anglais à Nice. A l'instar de nombreuses participantes venues du monde entier, la fille de Stéphanie de Monaco et de Daniel Ducruet rejoindra le pays du couchant lointain pour un périple dans le désert qui se conclura le 31 mars prochain. Un défi prestigieux qu'elle relève avec son amie et styliste occasionnelle Schanel Bakkouche.

À lire aussi Pauline Ducruet, surexcitée, fait sa gazelle avec Jazmin Grace Grimaldi

Une expérience en famille

Pauline Ducruet (23 ans) n'est pas le seule membre de la famille monégasque à s'offrir ce challenge puisque sa cousine Jazmin Grace Grimaldi (26 ans et fille illégitime du prince Albert II de Monaco) participe également à la course. La jeune femme forme un binôme avec Kiera Chaplin (35 ans), petite-fille de Charlie. Samedi, les deux cousines étaient donc joyeusement réunies pour le top départ, prenant volontiers la pose devant les caméras. "Je crois que c'est une expérience fantastique pour les femmes. C'est aussi l'occasion d'apporter notre aide, pour les enfants en particulier. Et je le fais ici avec ma propre fondation [Jazmin Fund]. J'ai décidé moi-même de ma participation, mais évidemment que mon père m'a encouragée. Il est très fier car il y a aussi ma cousine Pauline. On participe au rallye en famille", a déclaré Jazmin à France Bleu.

Sur place, la soeur de Louis Ducruet (qui a annoncé ses fiançailles avec sa compagne Marie Chevallier le mois dernier) a été soutenue et encouragée par sa famille. Stéphanie de Monaco était présente à ses côtés, l'enlaçant de longs instants avant son départ, tout comme Daniel Ducruet. Très ému, l'ex-mari et garde du corps de Stéphanie était venu avec sa mère Maguy, son épouse Kelly et leur fille Linoué.

Un top départ dans une ambiance exaltée

Le maire de Nice Christian Estrosi, son épouse Laura Tenoudji et leur adorable bébé Bianca étaient également présents pour saluer les compétitrices et assister au démarrage de cette course d'orientation, dont le but est de parcourir le moins de kilomètres possible. Sur Twitter, l'homme politique et jeune père de famille a décrit une "ambiance chaleureuse (...) sur la ligne de départ".