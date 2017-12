Pauline Ducruet : Tendre photo avec sa petite soeur Linoué pour Noël

Si elle est à un moment charnière de sa vie d'adulte, puisqu'elle vient d'achever son cursus à la Parsons School of Design à New York et va ouvrir un nouveau chapitre, Pauline Ducruet n'avait de toute évidence qu'une seule priorité pour la fin d'année : profiter à fond de cette trêve en famille.

Un mois après y avoir partagé une photo de son Thanksgiving à Monaco avec sa mère la princesse Stéphanie, son frère Louis Ducruet et sa compagne Marie, et leur demi-soeur Camille Gottlieb, la Monégasque de 23 ans a publié mardi 26 décembre 2017 sur son compte Instagram une photo la mettant en scène avec sa jeune demi-soeur Linoué, fille de son père Daniel Ducruet et de Kelly, l'Italienne avec laquelle il a refait sa vie. A noter que, d'une relation antérieure à son mariage avec la soeur cadette du prince Albert, il est aussi le père de Michaël, qui fêtera ses 26 ans le 9 janvier 2018.

"On vous souhaite un joyeux Noël #momentsenfamille", a sobrement inscrit Pauline en légende de cette image où les deux soeurs apparaissent affublées d'un filtre de circonstance et avec des petits coeurs sur le bout du nez, publiée après avoir déjà partagé une vidéo en story. On remarque aussi que Linoué a une parfaite tenue de petite lutine de Noël.