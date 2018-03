Laura Tenoudji reçoit un cadeau très coquin, très "open"...

En tant que journaliste de Télé Matin (France 2), Laura Tenoudji reçoit de nombreux cadeaux. Certains sont plus originaux que d'autres. La spécialiste du web et épouse de Christian Estrosi (maire de Nice et président de la Métropole Nice Côte d'Azur) ne s'attendait sans doute pas à se faire offrir de la lingerie fine, très coquine qui plus est.

La maman de la petite Bianca (7 mois) n'a pas hésité à dévoiler à ses 10 200 abonnés d'Instagram le dessous en dentelle rouge qui lui a été envoyé. "Quand une jeune marque de lingerie française ose avec chic et élégance l'open brief", a-t-elle commenté. Posé délicatement sur le communiqué de presse accompagnant l'envoi, le dessous n'est composé que de très peu de tissu. L'open brief caractérise des sous-vêtements qui sont très ouverts, notamment au niveau des fesses. Une coquetterie audacieuse qui ne semble pas déplaire à Laura Tenoudji.