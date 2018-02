Pauline Ducruet, surexcitée, fait sa gazelle avec Jazmin Grace Grimaldi

Sur son compte Instagram, ces dernières heures, Pauline Ducruet fait sa belle, très fière de dévoiler sa première couverture d'une revue de mode (en l'occurrence, le numéro de mars 2018 l'édition espagnole de Harper's Bazaar) et un aperçu en vidéo de son numéro de mannequin pour le shooting auquel elle s'est prêtée. Mais dans le même temps, en story, elle faisait surtout... sa gazelle !

Alors qu'elle a achevé en novembre dernier son cursus de deux ans à la Parsons School of Design à New York, mars 2018 est décidément un mois riche en actualités pour la fille de la princesse Stéphanie de Monaco : outre son rôle glamour de cover girl pour Harper's Bazaar, elle s'apprête en effet à disputer pour la première fois le Rallye Aïcha des Gazelles, du 16 au 30 mars au Maroc. Un défi prestigieux et 100% féminin qu'elle relèvera avec son amie – et occasionnellement sa styliste – Schanel Bakkouche.

Les deux complices, alias la team "SchaPo", se sont déjà sérieusement entraînées, notamment dans les régions désertiques de l'Utah, et elles ont eu tôt fait de comprendre que la boussole serait leur meilleure amie. Tout est prêt, ou presque : Pauline, qui a donné rendez-vous à celles et ceux qui la suivent pour le départ de Nice et Monaco le 17 mars, a lancé un dernier appel aux sponsors via sa story sur Instagram, mais avant de prendre la route, l'heure était à la fête cette semaine.

Et, lors d'un événement organisé pour lancer officiellement le 28e Rallye Aïcha des Gazelles en présence des médias, c'est en compagnie de sa cousine Jazmin Grace Grimaldi, fille du prince Albert II de Monaco, qu'on l'a retrouvée à New York. Eh oui, Jazmin, qu'on connaissait plutôt comme chanteuse en devenir, va elle aussi prendre part à la course, au sein de l'équipe USA Gazelles comme elle le révélait en janvier en même temps que des images de son propre entraînement. Très proches dans la vie, on ne doute pas qu'elles se livreront une compétition acharnée.