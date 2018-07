Alexandra de Hanovre in love : Soirée blanche avec la famille de son chéri

Voilà un an et demi que Alexandra de Hanovre file le parfait amour avec Ben-Sylvester Strautmann, jeune homme issu d'une famille de Basse-Saxe ayant fait fortune dans le commerce d'engins agricoles et installé à Monaco depuis une dizaine d'années avec ses parents banquiers.

Après avoir officialisé leur relation en mars 2018 au Bal de la Rose, les tourtereaux ont été vus à de nombreuses reprises lors d'événements officiels ou de soirées mondaines. Ce fut le cas le 6 juillet dernier lors d'une White Party organisée au Monaco Ambassadors Club, une apparition qui suivait la dernière datée du 27 mai 2018 et lors de laquelle le couple s'était rendu ensemble au 76e Grand Prix de Formule 1 de Monaco.

Cette fois, c'est aussi avec la famille de son chéri que la plus jeune fille de Caroline de Monaco (née de son mariage avec Ernst-Auguste de Hanovre) a été vue. Vêtue d'une jolie robe blanche qu'elle avait déjà portée le 25 mai dernier au gala Amber Lounge UNITE Monaco 2018, la princesse de 19 ans est apparue souriante et décontractée au bras de Ben mais aussi au côté de son père Joachim (banquier pour CMB Monaco) et de sa mère Sabine (banquière chez Sarasin).

Le clan Strautmann n'est pas le seul à avoir pris la pose devant les caméras puisque la princesse Camilla de Bourbon des Deux-Siciles, son époux le prince Charles et leurs filles Maria Chiara et Maria Carolina étaient présents. Christian-Alexander Rosengart, Christian Moore, Mitra et Alexander Moghadam, Angela Van Wright Von Berger, Monika Bacardi, Hans Kompernass et sa femme Monika étaient aussi de la partie, à l'instar de Gareth Wittstock (le frère de Charlene) avec sa femme Roisin Gavin. Du beau monde !