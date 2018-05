Alexandra de Hanovre amoureuse, sa cousine Pauline Ducruet très décolletée

Monaco est en ébullition à quelques heures du Grand Prix de Formule 1 qui se court traditionnellement à la fin du mois de mai. Une pression qu'Alexandra de Hanovre et son compagnon Ben-Sylvester Strautmann ont eu le privilège de découvrir au plus près en visitant le paddock de la célèbre course automobile le 24 mai 2018, guidés par un ami proche du prince Albert II de Monaco, l'ancien coureur belge Jacky Ickx.

Au lendemain de cette sortie remarquée, la fille de 18 ans de Caroline de Monaco et d'Ernst-August de Hanovre et son immanquable chéri de 19 ans (il mesure 1m96) ont participé à un événement caritatif organisé en marge du Grand Prix, la soirée Amber Lounge U*NITE dont les fonds ont été reversés à la fondation de Jackie Stewart Race Against Dementia.

Amoureux au grand jour, Alexandra de Hanovre et Ben-Sylvester Strautmann sont arrivés complices lors du photocall prévu à l'entrée de l'hôtel Méridien Beach Plaza où s'est déroulée la soirée qui était notamment composée d'un défilé. La patineuse du clan Grimaldi portait une robe claire sans manches associée à une paire d'escarpins vernis tandis que le jeune basketteur allemand de haut niveau portait un pantalon beige, une chemise blanche associée à une veste plus foncée.

Tout comme, Alexandra de Hanovre, ses cousins Pauline et Louis Ducruet ont participé à l'événement caritatif. Venue accompagnée d'amis, la fille de Stéphanie de Monaco et Daniel Ducruet a marqué les esprits en se présentant dans une tenue particulièrement décolletée, encore plus que celle que la jeune femme de 24 ans portait en avril dernier lors de l'édition brésilienne du gala de l'amfAR, à São Paulo. Pauline Ducruet a attiré les regards dans un ensemble noir composé d'un pantalon et d'une veste sous laquelle elle ne semblait pas porter de dessous. Une tenue en apparence sobre complétée par une jolie paire d'escarpins.

La soirée mber Lounge U*NITE a également pu compter sur la présence du prince Albert de Monaco, de Gareth Wittstock, le frère de Charlene de Monaco accompagné de sa femme Roisin Galvin ou encore de Victoria Silvstedt, perchée sur de vertigineux escarpins roses.