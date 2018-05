Alexandra de Hanovre et Ben-Sylvester : En amoureux dans le paddock à Monaco

Bien souvent, lorsque la tension commence à monter en principauté à quelques heures du Grand Prix de Formule 1 de Monaco, ce sont Pierre Casiraghi et Beatrice Borromeo que l'on voit déambuler avec style dans les rues transformées en paddock. Mais cette année, alors que la journaliste italienne vient de mettre au monde son deuxième enfant avec le second fils de la princesse Caroline, ce sont la princesse Alexandra de Hanovre et son compagnon Ben-Sylvester Strautmann qui les ont remplacés, jeudi 25 mai 2018.

Après leur apparition glamour au Bal de la Rose au mois de mars, les jeunes amoureux poursuivent leur programme de printemps très sportif : vus coup sur coup, les 15 et 19 avril dernier, au Parc des Princes pour la déculottée (7-1) infligée par le PSG à l'AS Monaco en Ligue 1 puis au Masters de Monte-Carlo, où ils se sont montrés très épris en tribunes, la patineuse du clan Grimaldi et le jeune basketteur de haut niveau, qui évolue dans l'équipe nationale -18 ans de la principauté, prenaient jeudi 24 mai 2018 la température de l'asphalte avant le début du grand week-end dédié à la Formule 1 sur le Rocher. Crop top et pantalon évasé à motif pour elle, jeans, chemise ouverte et veste pour lui, Alexandra de Hanovre, qui aura 19 ans le 20 juillet, et Ben-Sylvester Strautmann ont pu profiter d'une visite en compagnie d'un expert, en la personne de Jacky Ickx, proche du prince Albert II de Monaco. En couple depuis novembre 2016 et vus ensemble depuis aux mariages des deux fils du prince Ernst August de Hanovre, les deux jeunes gens ont d'ailleurs pris la pose aux côtés de l'homme aux six victoires aux 24 Heures du Mans et de son épouse Khadja Nin, mais aussi de Nico Rosberg, sa femme Vivian et son père Keke Rosberg.

Jeune retraité depuis décembre 2016, un mois après avoir remporté le titre de champion du monde, Nico Rosberg a créé l'événement dans l'événement lors de la première journée d'essais, prenant la piste avec son paternel, qui avait été sacré champion du monde 34 ans avant lui. Entre deux séances d'essais, les deux Rosberg se sont glissés dans le baquet des deux F1 de leurs exploits – Williams FW08 de 1982 et Mercedes W07 Hybrid de 2016 – pour un tour côte à côte. Un moment historique salué par le prince Albert, lui aussi venu savourer l'atmosphère électrique du paddock et qui les a accueillis avec la plus grande joie, partagée avec Sina Rosberg, mère de Nico. Le souverain a également pu rencontrer le pilote monégasque Charles Leclerc dans les stands Alfa-Romeo Sauber. Quelques heures avant cette visite, son épouse la princesse Charlene de Monaco promouvait à sa manière le Grand Prix de F1 de la principauté en partageant sur Instagram une photo de leurs enfants le prince Jacques et la princesse Gabriella en apprentis-pilotes !

Renault Sport a aussi fait les honneurs de ses installations à l'attaquant de l'Olympique de Marseille (et ex-AS Monaco) Valère Germain, qui a pu faire un tour de piste au volant de la Megan RS de la direction de course, et au nageur niçois Yannick Agnel, ambassadeur du Coq Sportif, nouveau partenaire du constructeur automobile.