Pauline Ducruet très décolletée au Brésil, avec Neymar et sa Bruna in love

Pauline Ducruet ne tient vraiment pas en place : à peine en a-t-elle fini avec son premier Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc que déjà elle s'est envolée pour une nouvelle destination lointaine et une nouvelle aventure. C'est d'ailleurs avec sa coéquipière dans le rallye-raid 100% féminin, Schanel Bakkouche, qui joue aussi le rôle à ses côtés de styliste personnelle, qu'elle s'est rendue à São Paulo, au Brésil, à l'occasion du gala de l'amfAR (American Foundation for AIDS Research).

Comme toujours, on a pu suivre certains des faits et gestes de Pauline Ducruet, 23 ans, via son compte Instagram et notamment sa story, qu'elle développe constamment. Aussi a-t-on pu la voir, après une escale aux allures de pèlerinage à New York immortalisée par une photo au soleil sur le rooftop des Spring Studios dans Manhattan, débarquer dans la mégalopole auriverde. Libre de ses mouvements depuis qu'elle a achevé fin 2017 ses études à la Parsons School à NYC, la fille de la princesse Stéphanie de Monaco a établi ses quartiers provisoires à l'hôtel Tivoli Mofarrej et, avec Schanel, elles ne se sont pas privées de profiter de la magnifique piscine de l'établissement. Idéale pour se détendre après le vol et se mettre en condition pour la suite des événements.

Quelques heures plus tard, c'était en effet l'heure de s'habiller en grande pompe : toujours en story, on a pu observer les deux amies fin prêtes dans leur chambre d'hôtel avant de se rendre au gala de l'amfAR, pour sa 8e édition au Brésil. Là, Pauline Ducruet faisait partie des invités remarquables et s'est attardée devant les photographes, lesquels ont pu longuement immortaliser son look du soir, marqué par un très profond décolleté - exercice de style qui n'effraie pas cette modeuse en devenir, comme on a déjà pu le constater en début d'année au Festival du Cirque de Monte-Carlo.

Mais la grande star du soir, parmi des invités de marque au nombre desquels figurait aussi l'acteur Adrien Brody, n'était autre que Neymar : en convalescence suite à une blessure à la cheville et éloigné des terrains depuis plusieurs semaines, l'attaquant vedette du PSG s'est présenté à l'événement avec des béquilles et en compagnie de sa compagne Bruna Marquezine, affolante dans une robe bijou à dos nu. Le couple a captivé les regards en étalant son amour, échangeant des baisers passionnés sous les projecteurs. Le footballeur a été honoré lors de la soirée au regard de ses activités philanthropiques, notamment au travers de l'Instituto Projeto Neymar Jr. (INJR) qu'il a créé en 2014 au profit des enfants défavorisés de sa région d'origine.