Pauline Ducruet : Un décolleté affolant au Festival du Cirque de Monte-Carlo

Au 42e Festival International du Cirque de Monte-Carlo, il ne faut surtout pas manquer les animaux rois de la piste, que la princesse Stéphanie défend avec tant de passion face aux détracteurs : il y a la véritable arche de Noë du dresseur Joszef Richter (éléphants, chevaux, girafes et autres), les tigres de Carmen Zander ou encore les caniches d'Evgeniy Komisarenko. Mais il y a aussi une bien jolie "gazelle", qui assure le show à sa manière depuis la soirée d'ouverture...

Prête (ou presque) à s'engager au mois de mars dans le Rallye Aïcha des Gazelles au Maroc, Pauline Ducruet n'avait pas l'intention de manquer ce rendez-vous auquel elle est extrêmement attachée, bien qu'elle ait commencé en ce mois de janvier 2018 à s'entraîner aux Etats-Unis pour le fameux rallye-raid 100% féminin. Ainsi, si elle a dû manquer la traditionnelle présentation à la presse de l'événement au cours des ultimes répétitions, elle a fait sensation au côté de sa mère et en famille lors de la soirée d'ouverture, jeudi 18 janvier, remarquable dans un look argenté. Tandis que Paris battait au rythme de sa Fashion Week, la modeuse en devenir, qui vient de finir un cursus de deux ans à la Parsons School of Design à New York et devrait se lancer prochainement dans de nouvelles aventures, partageait d'ailleurs sur son compte Instagram une photo backstage, en compagnie de son frère Louis Ducruet, où l'on pouvait observer cet étonnant combo pantalon à pince / manteau long argentés et top noir décolleté en V. Et ce n'était qu'une mise en bouche...