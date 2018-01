Stéphanie de Monaco dresseuse de girafe... sans Pauline, une vraie gazelle !

Sa fille Pauline Ducruet a beau être en vacances après avoir achevé en novembre son cursus à la Parsons School of Design à New York, la princesse Stéphanie de Monaco a dû se passer de son habituelle présence à ses côtés lors de la présentation officielle de la nouvelle édition du Festival International du Cirque de Monte-Carlo.

Mardi 16 janvier 2018, la soeur cadette du prince Albert II de Monaco se mêlait comme chaque année aux artistes du grand rendez-vous des stars mondiales de la piste aux étoiles. Après les éléphants, auxquels Son Altesse est si attachée, et les otaries, bien malicieuses l'an passé, c'est une girafe, en l'occurrence l'une de celles du dresseur Joseph Richter Junior et son épouse Merrylu, qui partageait l'affiche avec Stéphanie lors de cette rencontre avec la presse à quelques heures de l'ouverture de l'événement. Au cours de cette 42e édition (18-28 janvier sous le chapiteau de Fontvieille) du fameux festival créé par son défunt père le prince Rainier, qui célèbre particulièrement cette année le 250e anniversaire de la naissance du cirque et son inventeur Philip Astley (Alain Frère, conseiller artistique du rendez-vous, le relate avec force détails sur son site), le couple de jeunes dresseurs présentera son authentique arche de Noé composée de 36 animaux : 5 éléphants, 4 zèbres, 8 chameaux, 4 lamas, 8 chevaux, 5 ânes et les 2 girafes Bobo et Zambi. La princesse a déjà eu l'occasion de faire plus ample connaissance avec l'une de ces grandes dames, très gourmande pendant la séance photo...

L'autre cirque de Pauline

Le 42e Festival International du Cirque de Monte-Carlo s'ouvre ce jeudi 18 janvier. Pauline Ducruet, qu'il ne faut pas s'attendre à voir pour ce show d'ouverture, sera-t-elle présente par la suite – pour la grande représentation oecuménique de lundi prochain, la soirée du palmarès mardi ou le show des vainqueurs mercredi ? Rien n'est moins sûr, car la jeune femme de 23 ans prépare intensivement sa première participation au Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc (18-31 mars 2018).

La fille de la princesse Stéphanie de Monaco, après avoir rechargé les batteries en Thaïlande, a annoncé au début de la semaine via son compte Instagram cette nouvelle aventure, dans laquelle elle s'est engagée avec Schanel Bakkouche : l'équipage est parti s'entraîner sur les pistes rocailleuses de l'Utah, aux États-Unis, en vue de disputer le fameux rallye-raid 100% féminin. L'occasion de se familiariser avec la navigation, l'utilisation d'un compas et d'une carte, la conduite sur toutes surfaces et le franchissement de dunes, mais aussi "de rencontrer une personne géniale qui [les] a aidées à mieux comprendre le périple et ce que cela implique d'être une vraie gazelle", comme Pauline et Schanel l'ont raconté sur le compte commun documentant leurs aventures. La dernière image qui y figure à ce jour est très amusante : "Quand on te dit qu'il reste deux mois à attendre avant le début du rallye", lit-on en légende d'une photo de Pauline Ducruet endormie sur le volant.