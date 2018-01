Pauline Ducruet : De la bronzette en bikini en Thaïlande au ski en plein Paris !

Ce matin, mardi 9 janvier 2018, Pauline Ducruet s'est levée de bonne heure. De très – trop – bonne heure, comme elle l'a signalé dans sa story Instagram. Direction l'aéroport, où elle était prête à embarquer vers 8h... Pour quelle nouvelle destination ? La voyageuse invétérée ne manquera pas de nous le faire découvrir dans les prochaines heures.

Libre comme l'air – pour l'instant – depuis qu'elle a achevé en fin d'année 2017 son cursus de deux ans à la Parsons School of Design à New York, la fille de la princesse Stéphanie de Monaco profite à fond de ce break avant de s'attaquer à une suite dont on ne sait encore rien. Elle a ainsi pu profiter de Noël pour retrouver sa jeune demi-soeur Linoué, fille de leur papa commun Daniel Ducruet et de sa compagne Kelly, avant de s'évader en Thaïlande – via Hong Kong – pour un séjour aussi court que délectable : une photo en bikini au bord de la piscine à Phuket ("Si vous me cherchez, je suis au bord de la piscine"), une autre ("ou bien sur un bateau") à l'avant d'une embarcation mouillant dans l'archipel paradisiaque des îles Phi Phi... "Je profite de la vie", inscrivait-elle alors en légende. On avait compris.