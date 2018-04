Tatiana Santo Domingo, Andrea Casiraghi : Leur 3e enfant né, les prénoms révélés

La saison des royal babies bat son plein : alors que le monde avait les yeux rivés sur la duchesse de Cambridge et le petit garçon qu'elle a mis au monde lundi 23 avril 2018, Andrea Casiraghi et Tatiana Santo Domingo savouraient déjà à Londres, où ils vivent, l'arrivée de leur nouvel enfant... Le troisième, pour eux aussi.

Au terme d'une grossesse qui s'est déroulée dans la discrétion la plus absolue, l'heureux événement a finalement été officialisé par le palais princier de Monaco, d'un communiqué laconique au nom – comme lors des deux précédentes naissances les concernant – des deux grands-mères : "S.A.R. la Princesse de Hanovre et Madame Vera Santo Domingo ont la joie de vous faire part de la naissance de leur petit-fils, Maximilian, Rainier, né le 19 avril 2018", dit le court texte émis et diffusé le mardi 24 avril.

La naissance de Maximilian Casiraghi, survenue le 20 avril à Londres, avait été initialement ébruitée par l'édition espagnole de Vanity Fair, dont l'information avait ensuite été confirmée et complétée par la revue Hola!, laquelle avait révélé les prénoms... ou presque, puisque l'hebdomadaire avait raccourci Maximilian en "Max". Plutôt adeptes des prénoms non traditionnels, le fils aîné de la princesse Caroline et la créatrice de mode éthique étaient déjà parents d'Alexandre, qui a eu 5 ans au mois de mars et est en fait connu sous le prénom Sasha, et d'India, qui a eu 3 ans le 12 avril. Si cette dernière n'a qu'un prénom, "Sasha" en a trois, dont "Stefano", hommage à son grand-père décédé et qui est également le premier prénom du fils de Pierre Casiraghi et Beatrice Borromeo – actuellement sur le point de mettre au monde un deuxième enfant. Maximilian, lui, porte aussi le prénom emblématique de la dynastie Grimaldi, Rainier, celui notamment du père d'Albert, Caroline et Stéphanie, disparu en 2005.

La rumeur d'une troisième grossesse de Tatiana Santo Domingo, 34 ans et épouse d'Andrea Casiraghi depuis 2013, avait fait surface en septembre 2017, décelée par la revue française Point de vue à l'occasion d'un événement pour le dixième anniversaire de la Fondation Motrice, dont son mari assume la patronage depuis sa création en 2007. Deux mois plus tard, malgré sa discrétion habituelle et son choix de tenue "évasif", Tatiana ne pouvait empêcher les spéculations de prendre un peu plus de corps alors qu'elle participait à la Fête nationale à Monaco. Puis, en décembre, son apparition au marché de Noël du Ritz de Londres avec son amie et associée Dana Alikhani, avec qui elle a fondé la marque de mode éthique Muzungu Sisters, achevait de rendre l'heureuse nouvelle évidente. Mais, fidèles à leur principe constant de préserver leur vie privée, Andrea et elle n'avaient pas communiqué sur le sujet. Dernièrement, le couple avait été aperçu en février dans les Alpes.

De son côté, Beatrice Borromeo n'a pas hésité dernièrement à tempêter sur Twitter pour démentir avoir déjà accouché de son second enfant avec Pierre Casiraghi, naissance annoncée à tort par un magazine people italien.