Beatrice Borromeo, enceinte, soutient Caroline de Hanovre en mission

C'est une visite importante. Le 12 avril 2018, Caroline de Hanovre et sa belle-fille, la journaliste italienne Beatrice Borromeo, se sont rendues au Campo Roya à Vintimille en Italie. Cet espace géré par la Croix-Rouge italienne accueille les réfugiés "en transit à la frontière italienne", comme l'écrivent nos confrères de Monaco-Matin.

Enceinte de son deuxième enfant, une grossesse qu'elle avait révélée lors du récent Bal de la Rose en faveur de la Croix-Rouge monégasque, Beatrice Borromeo accompagnait sa belle-mère, Caroline de Hanovre, lors de ce déplacement. Elles ont été accueillies par Silvana Tizzano, Préfet de la région d'Impéria, et Gabriella Salvioni, responsable du camp pour la Croix-Rouge Italienne.

Caroline, mère de Pierre, époux de Beatrice, Andrea, Charlotte Casiraghi et Alexandra de Hanovre, était présente en tant que présidente de l'Association Mondiale des Amis de l'Enfance (AMADE) qui soutient les migrants mineurs non accompagnés recueillis par ce centre d'accueil près de la frontière entre l'Italie et la France. Ce jour-là, ils étaient une dizaine d'enfants en provenance de Syrie ou du Libéria. Pour les accueillir, l'AMADE a mis en place une structure au sein de Campo Roya qui leur propose notamment diverses activités comme des ateliers de musique, de contes, de dessin, ou d'apprentissage de la langue...

27 000 réfugiés en deux ans

L'association peut compter sur ses partenaires de Terre des Hommes Italie - un conseiller juridique, un médiateur culturel et un avocat - qui interviennent auprès des enfants dès leurs arrivées : "L'Equipe de Terre des Hommes appuie les mineurs non accompagnés et les familles accueillies provisoirement au sein du camp ainsi que les jeunes migrants arrivant en gare de Vintimille qui dans la plupart des cas n'ont pas connaissance de leurs droits ni des services accessibles en ville, peut-on lire sur le site officiel de l'AMADE. L'intervention de Terre des Hommes Italie en amont, dès l'arrivée des migrants en gare de Vintimille, permet ainsi d'identifier les cas de grande vulnérabilité qui peuvent être référencés au sein de Campo Roya."

Comme le rappellent nos confrères de Monaco-Matin, l'AMADE a consacré plus de 10 000 euros à cette structure dans un camp qui a accueilli plus de 27 000 réfugiés en presque deux ans.

Caroline de Hanovre est depuis toujours investie dans la lutte pour la protection de l'enfance. Beatrice Borromeo est quant à elle une journaliste chevronnée qui a notamment travaillé sur la mafia italienne. Elle est aussi, depuis dix ans maintenant, une jeune figure du Rocher puisqu'elle partage la vie du plus jeune fils de Caroline, Pierre (30 ans). Le couple s'est marié en 2015. À 32 ans, la belle Italienne est déjà la maman d'un petit Stefano (prénom du regretté père de son époux) né en février 2017 et donnera bientôt naissance à son deuxième enfant. Dernièrement, Beatrice Borromeo poussait un coup de gueule sur Twitter contre le vénérable Corriere della Sera pour avoir annoncé son accouchement en reprenant une "information" d'un tabloïd italien.