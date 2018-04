Beatrice Borromeo enceinte : En colère après le buzz sur son accouchement

Sur Twitter, la présence de Beatrice Borromeo est sporadique, ses interventions - toujours ciselées - n'en sont que plus remarquables. Surtout lorsque la belle Italienne, épouse de Pierre Casiraghi, décide de répondre avec véhémence aux rumeurs dont elle fait l'objet.

Un mois après avoir révélé qu'elle était enceinte de son second enfant en dévoilant ses rondeurs à l'occasion du très chic Bal de la Rose, la maman du jeune Stefano né le 28 février 2017 a dû... démentir avoir déjà accouché de son petit frère ou sa petite soeur ! Cette révélation avait été faite à tort par le tabloïd transalpin Chi et Beatrice Borromeo s'est offusquée de voir le journal milanais Corriere della Sera, quotidien le plus diffusé du pays, la relayer dans Io Donna, le magazine publié en supplément de son édition du week-end. "Mais quand le Corriere va-t-il arrêter de prendre les fausses infos de #Chi comme sources ?!", s'est-elle agacée en commentaire d'une capture d'écran d'un article annonçant prétendument la naissance du bébé qu'elle attend avec le fils cadet de la princesse Caroline de Hanovre.

Les fake news, très peu pour elle ! Journaliste de choc, qui s'est notamment illustrée avec la réalisation de documentaires sur le milieu de la mafia et à travers ses articles pour le journal d'opposition Il Fatto Quotidiano, Beatrice Borromeo est toujours "avec la plume ou la caméra en recherche de la prochaine histoire à raconter", comme le fait valoir sa bio Twitter. Et, très discrète sur sa vie privée, ce n'est certainement pas la naissance de son nouvel enfant qui en sera le sujet. Même si, parfois, sa personne et l'actualité peuvent étonnamment se rejoindre : le 10 avril, elle réagissait ainsi sur le réseau social à l'arrestation de plusieurs personnes dans le cadre d'un scandale hospitalier, une affaire de pots-de-vin et de prothèses orthopédiques qui la concerne puisque l'un des prévenus l'a opérée "du ménisque il y a deux ans". "Depuis ce jour et aujourd'hui encore, mon genou ne fonctionne plus !", révélait-elle.

Dans deux tweets ultérieurs, elle affichait le 17 avril sa fierté envers son frère Carlo Borromeo à l'occasion de la présentation de SuperFluid, dernière création issue de la société de design et d'ingénierie BorromeodeSilva qu'il a fondée avec ses associés, puis partageait le 19 avril un lien vers une campagne de crowdfunding pour financer l'aide psychologique aux enfants atteints d'amyotrophie spinale infantile en attente de traitement médicamenteux.