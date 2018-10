Charlotte Casiraghi maman : Elle a accouché de son deuxième enfant !

Il s'agit donc du deuxième enfant pour chacun des parents puisque Charlotte Casiraghi est déjà maman de Raphaël (4 ans), né de ses amours avec Gad Elmaleh. Dimitri Rassam est quant à lui papa d'une petite fille, Darya (7 ans), née d'une précédente relation. Producteur talentueux de 36 ans, il est le fils de l'actrice Carole Bouquet et de Jean-Pierre Rassam. On lui doit notamment les films populaires Le Prénom (2012) et Le Brio (2017).