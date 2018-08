Carole Bouquet bientôt grand-mère : "Mon fils Louis va aussi avoir un bébé"

Il est un rôle que Carole Bouquet prend très à coeur : celui de grand-mère. Cette semaine en couverture de Paris Match (numéro à paraître le 23 août 2018), l'actrice de 61 ans évoque avec aisance et bonheur dans les pages intérieures de l'hebdomadaire sa vie privée, quand certains membres de son clan se montrent bien plus discrets.

Alors que l'hebdomadaire observe que "[son] fils Dimitri [Rassam, NDLR] va bientôt être papa" et la devine "réjoui[e] d'être grand-mère une deuxième fois", Carole Bouquet révèle qu'il n'est pas le seul de ses fils à attendre un heureux événement : un autre enfant rejoindra prochainement la famille. "Mon fils Louis, qui vient de se marier, va lui aussi avoir un bébé", partage-t-elle. Louis Giacobetti (né en 1987 de l'amour de sa maman pour le photographe et réalisateur Francis Giacobetti) a en effet épousé Charlotte Tarbouriech le 11 juin 2018 à la Trinité-sur-mer (Morbihan) en présence de son grand frère Dimitri et de Charlotte Casiraghi, comme l'avait rapporté à l'époque Ouest-France. "Ce qui est amusant, c'est que j'ai deux Charlotte dans ma vie, car la femme de Louis s'appelle aussi ainsi", plaisante d'ailleurs Carole Bouquet auprès de Paris Match. Ce premier enfant pour Louis comble l'icône du cinéma français : "Cela me remplit d'une joie immense, car j'adore être entourée d'enfants." Dimitri Rassam, 36 ans, fils du producteur Jean-Pierre Rassam, est quant à lui déjà papa d'une fille prénommée Darya née en 2011 de son union avec le mannequin Masha Novoselova.

Depuis l'île de Pantelleria (Sicile) où s'est déroulé l'entretien et où elle produit son vin à la renommée mondiale, Sangue d'oro, l'actrice prévoit de trouver tout le temps nécessaire pour s'occuper de ses petits-enfants : "Mon planning n'est pas encore organisé en fonction, mais, quoi que je fasse, je trouverai toujours du temps pour eux." L'emploi du temps de Carole Bouquet s'annonce pourtant chargé entre de Voyez comme on danse de Michel Blanc (en salles le 10 octobre prochain) au Festival d'Angoulême et l'adaptation d'Heureux les heureux, roman de son amie Yasmina Reza qu'elle jouera seule au théâtre Hébertot, à Paris, à partir du mois d'octobre.

L'intégralité de l'interview de Carole Bouquet est à retrouver dans Paris Match en kiosques le 23 août 2018.