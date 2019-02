Karl Lagerfeld : Mort à 85 ans, plus de 60 ans passés dans la mode

Après Azzedine Alaïa et Hubert de Givenchy, l'industrie de la mode perd une autre de ses icônes. Karl Lagerfeld est mort ce mardi 19 février à l'âge de 85 ans. Il en aura passé plus de soixante à concevoir des vêtements et à habiller les plus grandes personnalités de la planète. Un parcours impressionnant sur lequel Purepeople revient maintenant...

"Merci de me rappeler mon ancienneté", avait répondu Karl Lagerfeld à Philip Utz, auteur d'une de ses dernières interviews (publiée dans Numéro n°192, avril 2018). Karl était effectivement un créateur expérimenté. Il avait commencé en 1955, année de sa victoire à un concours du Secrétariat international de la laine (auquel Yves Saint Laurent avait participé deux ans plus tôt) et de son entrée au sein de la maison Pierre Balmain en tant qu'assistant du couturier.

Balmain est la première enseigne à figurer sur son CV. Karl Lagerfeld l'a quittée en 1958 pour penser les collections Haute Couture de la marque Jean Patou. Il a poursuivi sa carrière chez Chloé, Fendi, puis Chanel. Jusqu'à sa mort, le créateur allemand était le directeur artistique des deux dernières griffes, épaulé chez Fendi par Silvia Venturini Fendi.

En marge de ces activités (et de sa propre marque de vêtements, Karl Lagerfeld), il a mené de nombreux autres projets artistiques. Était-il surmené ? "Moi, je suis une machine, avait-il déclaré dans son interview à Numéro. Lorsque vous êtes à la tête d'une affaire qui brasse des milliards d'euros, vous êtes obligé de tenir le rythme."

Ce rythme effréné, Karl Lagerfeld l'a lâché le mardi 22 janvier, date du défilé Haute Couture de Chanel auquel il n'a pas assisté, pour la première fois depuis 1983 et son arrivée au sein de la maison fondée par Coco Chanel.

Le Kaiser est décédé à l'Hôtel américain de Paris, à Neuilly-sur-Seine, au lendemain d'une admission en urgence. La cause de sa mort n'a pas encore été dévoilée.