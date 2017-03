Victoria's Secret : Adriana, Jasmine... égéries sexy et sportives !

Le statut de top model offre de nombreux avantages, dont celui de voyages fréquents ! Adriana Lima en profite grâce à Victoria's Secret, pour qui elle a posé ses ailes d'ange à Miami. La bombe brésilienne y associe travail et détente, en compagnie d'autres égéries de la marque américaine...

Miami est une des destinations de vacances préférées des stars. Le tennisman Roger Federer, le mannequin Devon Windsor et la créatrice italienne Chiara Ferragni y ont récemment été aperçus. Adriana Lima a rejoint cette liste de touristes V.I.P et posé ses valises en Floride. Elle y participe à la réalisation d'une nouvelle campagne publicitaire pour Victoria's Secret.

Ce n'est pourtant pas en bikini ou en sous-vêtements qu'Adriana a été aperçue ce mardi 21 mars. Le top model de 35 ans portait une brassière et un legging, pièces de la nouvelle collection de Victoria Sport, la ligne de vêtements de sport de Victoria's Secret. Senhora Lima s'est livrée à une partie de beach-volley avec les mannequins Jasmine Tookes, Romee Strijd et Sara Sampaio. Les quatre drôles de dames étaient filmées et photographiées par une équipe de tournage.

Ce jeudi 23 mars, Jasmine Tookes et Taylor Hill ont été immortalisées par Victoria Sport. Les ambassadrices de Victoria's Secret profitent du début du printemps pour motiver leurs admiratrices à s'entretenir.

Elles n'oublient pas pour autant de se faire plaisir comme le montre Jasmine, sexy et gourmande !