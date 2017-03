Devon Windsor : Sublime en bikini pour le début du printemps

Une partie de cette fine équipe a été aperçue à Miami Beach il y a quelques jours. Devon Windsor, Melody Le et Rachel Hilbert ont profité d'un après-midi entre filles. Détendues sur des transats ou les pieds dans l'eau, les trois mannequins formaient un trio irrésistible et ont naturellement attiré l'attention des photographes à la chasse aux stars sur la plage.

Avant de se rendre à Miami, Devon Windsor était à Paris pour la Fashion Week. La jolie blonde a assisté aux soirées organisées par le CFDA et Vogue (à l'occasion du showroom "Americans in Paris" et en présence de Gigi Hadid et son chéri Zayn Malik), par le magasin FRWD (FORWARD by Elyse Walker) et le magazine V.