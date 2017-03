Fashion Week : Gigi Hadid conclut sa semaine en beauté

À Paris, Gigi Hadid aura participé à quatre défilés ! Le dernier, celui de Chanel, s'est déroulé mardi matin au Grand Palais. Le soir même, le mannequin de 21 ans a mis un terme à sa semaine de la mode parisienne en assistant au dîner organisé par V Magazine. Partie de l'hôtel George-V, Gigi a rejoint les invités de la publication chez Lapérouse, situé quai des Grands-Augustins dans le 6e arrondissement.

Comme la grande soeur de Bella Hadid, la rappeuse Nicki Minaj, la chanteuse Rita Ora, l'actrice Rossy de Palma et les top models Barbara Palvin, Devon Windsor, Emily Ratajkowski, Lara Stone (toutes les deux vues quelques heures plus tôt au défilé Miu Miu) et Stella Maxwell se sont rendues dans le mythique établissement parisien.

La prestigieuse liste de convives de V Magazine était complétée par Karl Lagerfeld, le photographe Mario Testino, Nick Jonas et le nouvel officier des Arts et des Lettres (distinction remise par la ministre de la Culture et de la Communication, Audrey Azoulay) Pharrell Williams.