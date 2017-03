Fashion Week : Fauve Hautot, modeuse émerveillée au défilé Chanel

"Fabuleux" est le terme employé par Fauve Hautot pour qualifier le show Chanel, pensé par son directeur artistique Karl Lagerfeld. L'événement a eu lieu ce mardi 7 mars au Grand Palais, transformé pour l'occasion en station spatiale. Les chanceux invités du défilé avaient rendez-vous dans la matinée, à 10h30. La jolie Normande de 30 ans, habillée pour l'occasion d'un long manteau noir, d'une combinaison bleu marine et de bottines en cuir, était au rendez-vous.

Comme Fauve Hautot, de nombreuses personnalités ont répondu favorablement à l'invitation Chanel. Parmi elles, Vanessa Paradis et sa fille Lily-Rose Depp, ses voisins de premier rang Cara Delevingne et Pharrell Williams, mais aussi les actrices Clotilde Hesme, Elodie Bouchez (vue en tout début de Fashion Week au défilé Saint Laurent), Karidja Touré, Ludivine Sagnier, Marie-Ange Casta et Mathilde Warnier, ainsi que la réalisatrice Sofia Coppola.

Les mannequins Alice Dellal, Audrey Marnay, Caroline de Maigret, Erin Wasson et Lottie Moss, et les chanteuses Lily Allen et Rita Ora complétaient la prestigieuse liste de convives reçu au "centre de décollage" Chanel. Les spectateurs ont ainsi découvert la nouvelle collection prêt-à-porter d'inspiration spatiale de la griffe parisienne et certainement apprécié ce bref séjour intergalactique.

Chanel, agnès b., Miu Miu et Louis Vuitton étaient au programme de ce huitième et dernier jour de la Paris Fashion Week. La capitale est enfin guérie de sa fièvre mode !