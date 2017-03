Fashion Week : Fanny Ardant, Catherine Deneuve... pluie de stars à Paris !

Après New York, Londres et Milan, c'est à Paris que revient le titre de capitale de la planète mode ! Une nouvelle Fashion Week consacrée aux collections prêt-à-porter automne-hiver 2017 vient d'y commencer. La maison Yves Saint Laurent a présenté la sienne hier soir, en présence de Fanny Ardant, Catherine Deneuve et Charlotte Gainsbourg.

C'est au ministère de la Fonction publique, situé rue de Grenelle dans le 7e arrondissement de Paris, que Saint Laurent et son directeur artistique Anthony Vaccarello ont présenté leur nouveau dressing ! De nombreuses personnalités s'y sont rendues, dont les actrices Fanny Ardant, Catherine Deneuve et sa voisine de premier rang, Charlotte Gainsbourg. Cette dernière, toute de noir vêtue, a bravé la pluie pour découvrir la collection pensée par son ami créateur.

Comme la future héroïne du film Les Fantômes d'Ismaël, sa demi-soeur Lou Doillon a répondu favorablement à l'invitation de Saint Laurent. La chanteuse de 34 ans y a notamment croisé le top model Kate Moss, venue à Paris en provenance de Milan, où elle a assisté à la messe en l'honneur de la défunte Franca Sozzani.

Les actrices Béatrice Dalle, Élodie Bouchez, Joanna Preiss, Mathilde Warnier et Zoë Kravitz, le top model Anja Rubik et le rappeur star de la dernière campagne publicitaire de Saint Laurent, Travi$ Scott, étaient également de la partie. Tous confortablement installés au premier rang du défilé, les chanceux spectateurs ont observé avec attention les passages des mannequins.