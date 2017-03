Gigi Hadid soutenue par son chéri Zayn Malik : La soeur de Bella fait polémique

Gigi et sa soeur Bella Hadid font la mode à la ville comme sur les podiums. De passage à Paris dans le cadre de la Fashion Week, les it-girls n'ont pas une minute de répit.

Les deux meilleures amies de Kendall Jenner sont partout ! Après avoir lancé les festivités avec le défilé H&M, la première a paradé sur le podium de Balmain, sous l'oeil de son chéri Zayn Malik, avant de se rendre au Palais Royal pour le défilé Isabel Marant. La seconde, de son côté, a présenté la nouvelle collection prêt-à-porter automne-hiver d'Off-White.

Entre deux défilés, les filles de Mohamed Hadid et Yolanda Foster s'accordent heureusement quelques instants de détente. Alors que son ex The Weeknd faisait la fête à l'Arc avec sa nouvelle chérie, la popstar Selena Gomez, Bella Hadid a été photographiée en train de dîner chez Caviar Kaspia. Toujours à la pointe de la mode, l'égérie des cosmétiques Dior a aussi été aperçue à sortie du George V où elle séjourne avec sa soeur Gigi. Cette dernière, a aussi été repérée à la sortie du palace.

La bombe de 21 ans était accompagnée de son amoureux, l'ancien One Direction Zayn Malik. Alors que les rumeurs de fiançailles se font persistantes, la belle a pris soin de cacher sa main dans sa poche (pour éviter d'exposer aux regards indiscrets la bague qui ne quitte plus son doigt ?).

Fiançailles ou pas, l'année 2017 est en tout cas excellente pour Gigi Hadid qui règne de manière incontestée sur la planète mode. Ce mois-ci, la star des podiums qui a couru tous les défilés de Londres à Milan en passant par New York, s'est aussi offert sa première couverture pour l'édition arabe du magazine Vogue.

Pour cette nouvelle Une, l'égérie de la marque Tommy Hilfiger a posé avec un voile sur la tête ce qui lui a valu de nombreuses critiques sur Twitter. Sur Instagram, la bombe a répondu trouver ça "beau de pouvoir partager différentes cultures via le prisme de la mode qui met à l'honneur tous les peuples et leurs coutumes". Le nouveau numéro du magazine, intitulé "Ré-orienter les perceptions", sortira dans les kiosques le 5 mars prochain.