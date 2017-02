Fashion Week : Bella Hadid, Sara Sampaio... Les seins se dévoilent à Milan

Elles ont été les stars de la Fashion Week de New York avec Kendall Jenner avant de réchauffer Londres avec la petite soeur de Kim Kardashian, Bella et Gigi Hadid attirent tous les regards à Milan.

Alors que la Fashion Week bat son plein dans la capitale lombarde, les muses étaient à l'honneur jeudi 23 février au défilé Alberta Ferretti et les soeurs Hadid étaient de la partie. Pour sa collection prêt-à-porter automne-hiver 2017-2018, la styliste italienne a misé sur des toilettes empiriques vaporeuses et transparentes. Après les pulls floqués des jours de la semaine, les poitrines se sont dévoilées.

Tandis que Bella Hadid a séduit dans un look noir très transparent associé à un masque doré qui a ajouté une dose supplémentaire de sensualité, puis dans une robe à rayures, le top portugais Sara Sampaio a également exposé sa poitrine. Habillée d'une robe lilas décolletée, la charmante brune de 25 ans a subjugué. Gigi Hadid, la grande soeur de Bella, a également défilé mais les seins masqués.

Bella Hadid comme Sara Sampaio ont l'habitude de dévoiler leur jolie plastique puisqu'elles ont toutes les deux participé au dernier Victoria's Secret Fashion Show organisé à Paris en novembre dernier. Et s'il y en a bien une qui a prouvé maintes fois qu'elle n'avait pas froid aux yeux, c'est Bella. Du haut de ses 20 ans, l'ex de The Weekend a pour habitude de sortir très peu vêtue. Comme lorsqu'elle a retrouvé sa grande soeur Gigi pour une virée nocturne dans Milan.

Elle l'aura l'occasion de le prouver, comme elle l'avait fait en janvier avec Kendall Jenner, à Paris dans quelques jours puisque la Fashion Week prêt-à-porter débutera le 28 février prochain et se déroulera jusqu'au 7 mars.

Olivia Maunoury