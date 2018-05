Vincent Lagaf' : Le jour où il est "mort sur le billard"

Vendredi 30 mai 2018, Vincent Lagaf' faisait ses premiers pas sur C8 avec sa nouvelle émission Strike ! À cette occasion, l'animateur de 58 ans a enchaîné les interviews et, parfois, les révélations. Lors d'une interview pour l'édition du 30 mais du Parisien par exemple, il a admis avoir été censuré par la chaîne. Vincent Lagaf' a aussi révélé avoir frôlé la mort à plusieurs reprises.

"Il n'y a pas très longtemps, je suis même mort sur un billard. Pendant une opération, a-t-il confié. Je ne vous en dirai pas plus. Juste que je n'ai pas peur de la mort. Avant ça, j'ai eu deux accidents, dont un de jet-ski, qui m'ont mis dans des états critiques", a-t-il confié. En revanche, l'ancienne figure de TF1 - que l'on retrouvera prochainement dans Fort Boyard - est effrayée par "la souffrance" et "la déchéance" : "Je ne veux pas finir comme un légume attaché à des tuyaux. Je préfère que ça s'arrête net."

En juin 2016, Vincent Lagaf évoquait son rapport à la mort avec Michel Drucker, dans Vivement Dimanche (France 2). L'occasion d'apprendre que son fils Robin avait failli lui faire perdre la vie, en 2014, lors d'une séance de flyboard. "On pensait maîtriser l'engin, mais ce n'était pas encore le cas. Je lui suis passé dessus...", avait confié le jeune homme de 28 ans. Et le papa de préciser : "Je l'ai pris en pleine gueule. Je pense que c'est lui qui a été le plus choqué parce que moi, j'étais inconscient direct. Lui, il m'a sorti de l'eau, il m'a remonté sur le jet, il a appelé les secours. (...) J'avais la gueule en deux." Résultat des courses ? 28 points de suture.