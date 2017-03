Visite royale au Danemark : Mathilde, Mary et Marie, trio de charme

Chacun des deux monarques a prononcé un discours à la gloire de l'amitié entre leurs deux royaumes avant d'inviter tous les convives à se régaler.

Le lendemain matin, mercredi 29 mars, le prince héritier Frederik accompagnait le roi Philippe à la rencontre du maire de Copenhague à l'occasion d'un événement présentant des solutions en matière d'urbanisme et d'énergies renouvelables. Les deux hommes ont continué sur leur lancée avec différents séminaires au programme, portant sur l'économie digitale, l'innovation et le développement durable. Pendant ce temps-là, la princesse Mary conviait la reine Mathilde à une table ronde, au palais Amalienborg, de sa fondation, qui s'occupe tout particulièrement des jeunes et de la lutte contre les intimidations à l'école. Thème avec lequel la reine belge est elle-même familière. Après la théorie, la pratique : les deux femmes sont allées observer le fonctionnement d'un programme anti-harcèlement de la fondation dans une école primaire, avant de se rendre au quartier général des Nations unies à Copenhague.

Les deux couples ont également pris le déjeuner séparément, Frederik et Philippe en compagnie de grands patrons et hommes d'affaires, Mary et Mathilde avec des protagonistes des objectifs globaux de l'ONU. Le quatuor ne s'est réuni que plus tard, à l'occasion d'une visite de la Cinémathèque de Copenhague, où un événement mettant à l'honneur la culture belge et le tourisme était organisé.